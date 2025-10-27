Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : GameHunters — LP Esports . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча GameHunters — LP Esports

Команда GameHunters в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда LP Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды GameHunters, в том матче победу одержали хозяева.