Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : Bounty Hunters — UnDeRdOgS . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Bounty Hunters — UnDeRdOgS

Команда Bounty Hunters в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч. Команда UnDeRdOgS, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Bounty Hunters, в том матче победу одержали хозяева.