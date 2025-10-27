Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Bounty Hunters - UnDeRdOgS 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: Bounty HuntersUnDeRdOgS . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - ESL Challenger League SA
Bounty Hunters
Завершен
2 : 0
27 октября 2025
UnDeRdOgS
Превью матча Bounty Hunters — UnDeRdOgS

Команда Bounty Hunters в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч. Команда UnDeRdOgS, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Bounty Hunters, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Bounty Hunters
Bounty Hunters
UnDeRdOgS
Bounty Hunters
1 победа
0 побед
100%
0%
12.09.2025
Bounty Hunters
Bounty Hunters
2:0
UnDeRdOgS
UnDeRdOgS
Обзор
