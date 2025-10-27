Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Galorys - Procyon 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: GalorysProcyon . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - ESL Challenger League SA
Galorys
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
Procyon
Смотреть онлайн
Превью матча Galorys — Procyon

Команда Galorys в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Procyon, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Procyon, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Galorys
Galorys
Procyon
Galorys
0 побед
0 побед
0%
0%
08.10.2025
Procyon
Procyon
1:1
Galorys
Galorys
Обзор
Комментарии к матчу
