Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : Galorys — Procyon . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Galorys — Procyon

Команда Galorys в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Procyon, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Procyon, в том матче сыграли вничью.