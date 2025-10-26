Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Rushzone : Unstoppable — Shots Fired . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Unstoppable — Shots Fired

Команда Unstoppable в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Shots Fired, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Shots Fired, в том матче победу одержали гостьи.