Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 10 Play-In : Leo — FORZE Reload . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

Превью матча Leo — FORZE Reload

Команда Leo в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда FORZE Reload, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды FORZE Reload, в том матче победу одержали гостьи.