Смотреть онлайн Aurora - Team Yandex 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground: Aurora — Team Yandex . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .