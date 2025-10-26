Смотреть онлайн Team Cobra - Rare Atom 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground: Team Cobra — Rare Atom . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Team Cobra — Rare Atom
Команда Team Cobra в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Rare Atom, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.