Смотреть онлайн Heroic - Runa Team 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground: Heroic — Runa Team . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
Превью матча Heroic — Runa Team
Команда Heroic в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Runa Team, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.