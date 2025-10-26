Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground : BetBoom Team — PARIVISION . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

Превью матча BetBoom Team — PARIVISION

Команда BetBoom Team в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда PARIVISION, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 сентября 2025 на поле команды BetBoom Team, в том матче победу одержали гостьи.