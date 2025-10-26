Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CBCS Masters Quals : BESTIA — Bounty Hunters . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча BESTIA — Bounty Hunters

Команда BESTIA в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Bounty Hunters, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды BESTIA, в том матче победу одержали гостьи.