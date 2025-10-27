Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : BESTIA — ShindeN . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча BESTIA — ShindeN

Команда BESTIA в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда ShindeN, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 июня 2025 на поле команды BESTIA, в том матче победу одержали хозяева.