Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : Шаркс — Gaimin Gladiators . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Шаркс — Gaimin Gladiators

Команда Шаркс в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Gaimin Gladiators, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Шаркс, в том матче победу одержали хозяева.