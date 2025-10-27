Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Шаркс - Gaimin Gladiators 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: ШарксGaimin Gladiators . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - ESL Challenger League SA
Шаркс
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
Gaimin Gladiators
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Шаркс — Gaimin Gladiators

Команда Шаркс в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Gaimin Gladiators, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Шаркс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Шаркс
Шаркс
Gaimin Gladiators
Шаркс
1 победа
0 побед
100%
0%
08.11.2025
Шаркс
Шаркс
2:1
Gaimin Gladiators
Gaimin Gladiators
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30
Валенсия Валенсия
Црвена Звезда Црвена Звезда
21 Ноября
23:00
Юкурит Юкурит
Эссят Эссят
21 Ноября
19:30