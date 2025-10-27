Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Vivo Keyd Stars - 9z Team 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: Vivo Keyd Stars9z Team . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - ESL Challenger League SA
Vivo Keyd Stars
Завершен
1 : 2
27 октября 2025
9z Team
Смотреть онлайн
Превью матча Vivo Keyd Stars — 9z Team

Команда Vivo Keyd Stars в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда 9z Team, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.

