Смотреть онлайн EYEBALLERS - Betera 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 9: EYEBALLERS — Betera . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча EYEBALLERS — Betera
Команда EYEBALLERS в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Betera, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений.