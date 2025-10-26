Смотреть онлайн Eruption - Kaleido 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League Asia: Eruption — Kaleido . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Eruption — Kaleido
Команда Eruption в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Kaleido, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения.