Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League EU : K27 — Ааб . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча K27 — Ааб

Команда K27 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Ааб, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды K27, в том матче победу одержали хозяева.