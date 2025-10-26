Смотреть онлайн BBL PCIFIC - DNSTY 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - EMEA: BBL PCIFIC — DNSTY . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча BBL PCIFIC — DNSTY
Команда BBL PCIFIC в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда DNSTY, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения.