Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Galaxy Battle : ENCE Academy — ALGO . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча ENCE Academy — ALGO

Команда ENCE Academy в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда ALGO, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 ноября 2025 на поле команды ENCE Academy, в том матче победу одержали гостьи.