25.10.2025

Смотреть онлайн ENCE Academy - ALGO 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Galaxy Battle: ENCE AcademyALGO . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - Galaxy Battle
ENCE Academy
Отменен
- : -
25 октября 2025
ALGO
Превью матча ENCE Academy — ALGO

Команда ENCE Academy в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда ALGO, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 ноября 2025 на поле команды ENCE Academy, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ENCE Academy
ENCE Academy
ALGO
ENCE Academy
0 побед
2 побед
0%
100%
18.11.2025
ENCE Academy
ENCE Academy
1:2
ALGO
ALGO
Обзор
17.11.2025
ALGO
ALGO
2:0
ENCE Academy
ENCE Academy
Обзор
Комментарии к матчу
