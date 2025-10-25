Смотреть онлайн Team Solomid - Team Solid 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas: Team Solomid — Team Solid . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча Team Solomid — Team Solid
Команда Team Solomid в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Team Solid, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.