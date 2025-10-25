Смотреть онлайн ECLOT Gaming - VP.Prodigy 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League EU: ECLOT Gaming — VP.Prodigy . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча ECLOT Gaming — VP.Prodigy
Команда ECLOT Gaming в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда VP.Prodigy, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.