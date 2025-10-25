Смотреть онлайн Bounty Hunters - Dusty Roots 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CBCS Masters Quals: Bounty Hunters — Dusty Roots . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Bounty Hunters — Dusty Roots
Команда Bounty Hunters в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Dusty Roots, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Bounty Hunters, в том матче победу одержали хозяева.