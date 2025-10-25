Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - European Pro League : Peru Rejects — L1Ga Team . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Peru Rejects — L1Ga Team

Команда Peru Rejects в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда L1Ga Team, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды L1Ga Team, в том матче сыграли вничью.