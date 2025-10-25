Смотреть онлайн Zero Tenacity - kONO 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 9: Zero Tenacity — kONO . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Zero Tenacity — kONO
Команда Zero Tenacity в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда kONO, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.