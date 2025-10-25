Смотреть онлайн FORZE Reload - Mousquetaires 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 10 Play-In: FORZE Reload — Mousquetaires . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
Превью матча FORZE Reload — Mousquetaires
Команда FORZE Reload в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Mousquetaires, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.