Смотреть онлайн PARIVISION - Team Cobra 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground: PARIVISION — Team Cobra . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .