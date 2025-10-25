Смотреть онлайн PARIVISION - Team Cobra 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground: PARIVISION — Team Cobra . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча PARIVISION — Team Cobra
Команда PARIVISION в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Team Cobra, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.