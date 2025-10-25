Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground : Team Spirit — Aurora . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Team Spirit — Aurora

Команда Team Spirit в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Aurora, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 октября 2025 на поле команды Team Spirit, в том матче победу одержали хозяева.