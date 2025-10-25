Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Team Spirit - Aurora 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground: Team SpiritAurora . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
DOTA2 - FISSURE Playground
Team Spirit
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Aurora
Смотреть онлайн
Превью матча Team Spirit — Aurora

Команда Team Spirit в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Aurora, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 октября 2025 на поле команды Team Spirit, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Team Spirit
Team Spirit
Aurora
Team Spirit
3 побед
1 победа
75%
25%
14.10.2025
Team Spirit
Team Spirit
1:0
Aurora
Aurora
Обзор
06.09.2025
Team Spirit
Team Spirit
0:2
Aurora
Aurora
Обзор
28.07.2025
Aurora
Aurora
0:1
Team Spirit
Team Spirit
Обзор
27.06.2025
Aurora
Aurora
0:2
Team Spirit
Team Spirit
Обзор
Комментарии к матчу
