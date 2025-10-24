Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas : Winthrop University — Team Solid . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Winthrop University — Team Solid

Команда Winthrop University в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Team Solid, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 октября 2025 на поле команды Team Solid, в том матче победу одержали хозяева.