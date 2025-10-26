Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League EU : Ruby — Venom . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Ruby — Venom

Команда Ruby в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Venom, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды Venom, в том матче победу одержали гостьи.