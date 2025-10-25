Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League EU : Eternal Fire — Sparta Gaming . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Eternal Fire — Sparta Gaming

Команда Eternal Fire в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Sparta Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Eternal Fire, в том матче победу одержали гостьи.