Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League EU : BASEMENT BOYS — HAVU Gaming . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча BASEMENT BOYS — HAVU Gaming

Команда BASEMENT BOYS в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда HAVU Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 сентября 2025 на поле команды BASEMENT BOYS, в том матче победу одержали гостьи.