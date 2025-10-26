Смотреть онлайн TPuDCATb Tpu - Sangal 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League EU: TPuDCATb Tpu — Sangal . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча TPuDCATb Tpu — Sangal
Команда TPuDCATb Tpu в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Sangal, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 1 поражение.