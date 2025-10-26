Смотреть онлайн largadosypelados - Fake do Biru 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CBCS Masters Quals: largadosypelados — Fake do Biru . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча largadosypelados — Fake do Biru
Команда largadosypelados в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Fake do Biru, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.