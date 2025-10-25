Смотреть онлайн Vivo Keyd Stars - GameHunters 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: Vivo Keyd Stars — GameHunters . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Vivo Keyd Stars — GameHunters
Команда Vivo Keyd Stars в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда GameHunters, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды GameHunters, в том матче победу одержали гостьи.