Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : 9z Team — Yawara Esports . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча 9z Team — Yawara Esports

Команда 9z Team в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Yawara Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды 9z Team, в том матче победу одержали хозяева.