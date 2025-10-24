Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Playground : Team Falcons — Team Liquid . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Team Falcons — Team Liquid

Команда Team Falcons в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Team Liquid, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Team Falcons, в том матче сыграли вничью.