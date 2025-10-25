Смотреть онлайн 1w Team - Team Yandex 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Dota 2. DreamLeague Division 2: 1w Team — Team Yandex . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча 1w Team — Team Yandex
Команда 1w Team в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Team Yandex, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.