Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS 2. PGL Masters Bucharest : Astralis — B8 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени .

Превью матча Astralis — B8

Команда Astralis в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда B8, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды Astralis, в том матче победу одержали хозяева.