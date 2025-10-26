Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS 2. PGL Masters Bucharest : BetBoom Team — MIBR . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча BetBoom Team — MIBR

Команда BetBoom Team в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда MIBR, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды MIBR, в том матче победу одержали хозяева.