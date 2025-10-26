Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн BetBoom Team - MIBR 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS 2. PGL Masters Bucharest: BetBoom TeamMIBR . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
CS 2. PGL Masters Bucharest
BetBoom Team
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
MIBR
Смотреть онлайн
Превью матча BetBoom Team — MIBR

Команда BetBoom Team в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда MIBR, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды MIBR, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

BetBoom Team
BetBoom Team
MIBR
BetBoom Team
0 побед
1 победа
0%
100%
08.06.2025
MIBR
MIBR
2:0
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
Комментарии к матчу
