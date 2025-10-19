Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas : 9z Team — ShindeN . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча 9z Team — ShindeN

Команда 9z Team в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда ShindeN, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды 9z Team, в том матче сыграли вничью.