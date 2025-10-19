Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн 9z Team - ShindeN 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas: 9z TeamShindeN . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCT Ascension - Americas
9z Team
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
ShindeN
Смотреть онлайн
Превью матча 9z Team — ShindeN

Команда 9z Team в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда ShindeN, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды 9z Team, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

9z Team
9z Team
ShindeN
9z Team
2 побед
1 победа
50%
25%
14.09.2025
9z Team
9z Team
1:1
ShindeN
ShindeN
Обзор
07.09.2025
ShindeN
ShindeN
11:13
9z Team
9z Team
Обзор
05.08.2025
ShindeN
ShindeN
0:2
9z Team
9z Team
Обзор
17.07.2025
ShindeN
ShindeN
2:0
9z Team
9z Team
Обзор
Комментарии к матчу
