20.10.2025
Смотреть онлайн STELLAE Gaming - Six Karma 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas: STELLAE Gaming — Six Karma . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - VCT Ascension - Americas
Завершен
2 : 0
20 октября 2025
Превью матча STELLAE Gaming — Six Karma
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Трактор
Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо
Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск
ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid
Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь
Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист
Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION
MOUZ
20 Ноября
11:00
OG
BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва
Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос
BC Dubai
20 Ноября
22:15