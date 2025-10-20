Смотреть онлайн RED Canids - Gaimin Gladiators 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: RED Canids — Gaimin Gladiators . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча RED Canids — Gaimin Gladiators
Команда RED Canids в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Gaimin Gladiators, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.