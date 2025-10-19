Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 9 Play-In : ALGO — WASHINGTON . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча ALGO — WASHINGTON

Команда ALGO в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда WASHINGTON, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды WASHINGTON, в том матче победу одержали хозяева.