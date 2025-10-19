Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ALGO - WASHINGTON 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT Europe Series 9 Play-In: ALGOWASHINGTON . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - CCT Europe Series 9 Play-In
ALGO
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
WASHINGTON
Превью матча ALGO — WASHINGTON

Команда ALGO в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда WASHINGTON, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды WASHINGTON, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ALGO
ALGO
WASHINGTON
ALGO
0 побед
1 победа
0%
100%
17.10.2025
WASHINGTON
WASHINGTON
1:0
ALGO
ALGO
