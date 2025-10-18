Смотреть онлайн Fake do Biru - Шаркс 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT South America: Fake do Biru — Шаркс . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Fake do Biru — Шаркс
Команда Fake do Biru в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Шаркс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения.