Смотреть онлайн STELLAE Gaming - Team Solomid 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas: STELLAE Gaming — Team Solomid . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча STELLAE Gaming — Team Solomid
Команда STELLAE Gaming в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Team Solomid, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений.