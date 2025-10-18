Смотреть онлайн Team Falcons - Team Aureus 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - BLAST Slam: Team Falcons — Team Aureus . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Team Falcons — Team Aureus
Команда Team Falcons в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Team Aureus, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.