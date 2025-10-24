Смотреть онлайн OpTic Gaming - Team Solomid 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship: OpTic Gaming — Team Solomid . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча OpTic Gaming — Team Solomid
Команда OpTic Gaming в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Team Solomid, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений.