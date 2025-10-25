Смотреть онлайн OpTic Gaming - Complexity 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship: OpTic Gaming — Complexity . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча OpTic Gaming — Complexity
Команда OpTic Gaming в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Complexity, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.