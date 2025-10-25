Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship : Spacestation Gaming — Team Envy . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Превью матча Spacestation Gaming — Team Envy

Команда Spacestation Gaming в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Team Envy, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Spacestation Gaming, в том матче сыграли вничью.