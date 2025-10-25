Смотреть онлайн Shopify Rebellion - Luminon EU 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship: Shopify Rebellion — Luminon EU . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Превью матча Shopify Rebellion — Luminon EU
Команда Shopify Rebellion в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Luminon EU, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.