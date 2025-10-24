Смотреть онлайн Spacestation Gaming - OMiT 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship: Spacestation Gaming — OMiT . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
Превью матча Spacestation Gaming — OMiT
Команда Spacestation Gaming в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда OMiT, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.